Martini: “Niente Eurolega per la Virtus, ma non tutti i mali vengono per nuocere”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Roberto Martini ha parlato della decisione di Eca di chiudere Eurolega ed Eurocup, e delle ripercussioni sul futuro della Virtus: “Oggi l’Eca ha chiuso i battenti di Eurolega ed Eurocup per questa stagione. C’è stato un annullamento della stagione, bloccando di fatto le partecipanti alle stesse squadre dell’anno scorso. Per la Virtus questo può essere un grande rimpianto. La Vu potrebbe ancora sognare un posto in Eurolega in caso di qualche rinuncia: l’ASVEL non gode di buona salute economica, mentre una delle russe potrebbe riunciare. Io francamente ci credo poco. Non tutti i mali però vengono per nuocere. Il calendario di Eurolega è estenuante e penalizza molto il percorso in campionato, vedi Milano. Può andare bene anche così, si ripartirà dall’Eurocup, con una rosa che sulla carta potrebbe migliorare ancora”.

