Martini: “Lega Basket ridicola, situazione non definitiva. Virtus e Fortitudo ancora attive sul mercato”

Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, Roberto Martini ha fatto un quadro sulla situazione del basket italiano. Il giornalista ha infatti parlato delle decisioni prese oggi dalla Lega Basket. Si è anche discusso del mercato delle due bolognesi della palla a spicchi. Ecco le parole di Martini.

“La Lega Basket oggi ha fatto una marcia indietro rispetto alle 18 squadre che inizialmente avevano pianificato per la prossima Serie A. L’idea era quella di promuovere Torino e mantenere le stesse squadre, ma Pistoia non riesce a restare in A, ha chiesto il riposizionamento in A2 e questo ha rischiato di mostrarci un nuovo campionato zoppo. La LBA ha cercato una 18esima senza riuscirci, perché fare la Serie A costa tanto, e quindi si è arrivati alla decisione odierna. Personalmente la considero una situazione ridicola. Torino sarò una riserva in caso di eventuali rinunce di una tra Roma e Cremona. Questo è davvero un pessimo spot per il nostro basket. La Lega ha fatto davvero una pessima figura. La situazione a 16 squadre è un magma, se Cremona e Roma dovessero rinunciare entrambe, non so cosa potrebbe succedere Serie A a 14 o a 15 con Torino?”.