Martini: “La Virtus ha proposto una Final Eight di Eurocup a Bologna”

Nel corso di Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Roberto Martini ha espresso la sua opinione sul futuro del basket:

“La Virtus ha fatto una proposta per concludere l’Eurocup, si parla di cambiare la formula e di passare a una Final Eight sul modello della Coppa Italia. Verrebbe giocata in una unica sede e la Virtus ha proposto Bologna. Tempi? Forse giugno ma più realisticamente settembre. Si giocherebbe ovviamente a porte chiuse. Per la Virtus il percorso vedrebbe Monaco ai quarti, poi eventualmente Venezia o Malaga in semifinale. Se la V arrivasse in finale si spalancherebbero le porte dell’Eurolega”.