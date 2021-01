Martini: “La Virtus ha problemi enormi in difesa, l’anno prossimo in panchina prenderei Trinchieri”

Intervenuto all’interno della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha fatto il punto sugli incontri del weekend di Virtus e Fortitudo, impegnate rispettivamente contro Cremona e Trento. Ecco le sue parole:

“Domani alle 20 la Virtus scenderà in campo contro Cremona, sarà una bella partita. All’andata i bianconeri hanno perso in casa con tanti punti subiti. La Segafredo zoppica in campionato, mentre in Eurocup va bene perchè è la squadra che ha speso di più. Rimangono comunque problemi enormi in difesa e l’anno prossimo io punterei su Andrea Trinchieri in panchina”.