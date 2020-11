Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Roberto Martini che ha parlato dell’Italbasket e di Belinelli:

“L’Italbasket oggi ha battuto la Russia 70-66 e si è vista tanta Virtus in questa squadra. Non pensavo che Tessitori potesse fare così tanto bene in così poco tempo e, quindi, complimenti a lui e a Djordjevic. Bene anche Pajola. La Nazionale italiana avrà un grande futuro”.