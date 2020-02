Martini: “La Final Eight di Coppa Italia è una competizione imprevedibile

Intervenuto a oggi a Sport Today, Roberto Martini ha parlato della sconfitta della Virtus nella finale di Coppa Intercontinentale: “Tenerife ha dominato la Virtus e ha meritato di vincere. La coppa è di secondo livello, però non è mai piacevole perdere. Sollevare un trofeo aiuta sempre il morale. Adesso è da vedere come reagirà la squadra nel prossimo impegno di Coppa Italia. In Italia il livello è basso per questo i bianconeri riescono a riprendere le partite anche quando non girano bene. Mi dispiace constatare che il livello degli italiani è davvero poco notevole. In campionato sono protetti dalla regola dei sei italiani per roster e quindi possono guadagnare molto anche senza essere fenomenali. Con gli stranieri vedi la differenza, perché loro sono costantemente costretti a lottare contro gli americani per poter giocare e questo penalizza tantissimo le squadre italiane”.

Scheda 1 di 3