Martini: “In Europa le bolognesi possono fare strada”

“Indubbiamente mi dispiace che il campionato abbia chiuso in maniera così anticipata. Aspettare una ripartenza secondo me avrebbe avuto senso. In Spagna e Germania si è arrivati alla fine senza troppi problemi, poteva valere la pena quantomeno aspettare prima di chiudere tutto in fretta e furia. I grandi club dovevano spingere di più per chiudere la stagione. La Virtus purtroppo è rimasta a bocca asciutta di un eventuale scudetto. Torino verrà nuovamente ripescata vista la rinuncia di Cremona. Oggi tra l’altro è stata presentata la nuova cordata proprietaria del club per giocare in Serie A. Queste continue rinunce sono sintomatiche di dirigenti che non sanno gestire il basket e che in Italia lo stanno rendendo uno sport secondario”.

Scheda 1 di 4