Martini: “Imbarazzato dalla Fortitudo. Virtus? Scariolo ha allungato le rotazioni”

"Mi sono trovato imbarazzato a vedere la Fortitudo - le sue parole - Comprendo sia assurdo giocare la Supercoppa, è delirante, e la Fortitudo è una squadra nuova. I giocatori non hanno mai giocato assieme ma non trovo giustificazioni nella sconfitta e nel modo di perdere. La squadra sembra non parlarsi molto ma il campionato è vicino. Non sono pessimista ma di tutte le squadre che ho visto è la peggiore. Non mi piace neanche l'atteggiamento di Repesa che non parla in conferenza stampa".