Martini: “Il campionato di basket deve chiudere. Eurocup? Final Eight ancora possibile”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Roberto Martini ha parlato dell’eventuale taglio agli stipendi dei cestitsti: “Il taglio degli stipendi dei giocatori è obbligatorio, i soldi non ci sono. Se prometto a qualcuno x soldi, ma poi non lavoro, è chiaro che tutti devono fare un sacrificio. Questo fermo ha tolto i soldi sia delle sponsorizzazioni sia quelli delle biglietterie. Finalmente Petrucci sta cominciando a contemplare la chiusura del campionato. I campionati più importanti d’Europa sono indecisi se chiudere o meno. Dovrebbero francamente chiudere tutto come hanno fatto ad esempio in Lituania. Poi se si vuole assegnare un titolo lo si dà alla prima in classifica, sennò niente. Ma questo immobilismo non mi piace molto”.

