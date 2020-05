Lega Basket, nessun cambio regole stranieri, COMTEC controlli a settembre

Non cambieranno le regole di ingaggio alla Serie A del 2020-21. Non cambierà quindi la costruzione di roster e il numero di stranieri che le squadre potranno inserire nei rispettivi roster. Confermate quindi le possibilità di scelta tra il 5+5 e il 6+6. In questo senso, secondo SB Daily l’unica variante che la Lega potrebbe applicare è quella di permettere a tutte le squadre di partecipare alla classifica del premio italiani, non solo a chi sceglierà il 5+5.

Cambiano invece le tempistiche dei controlli COMTEC. Il termine ultimo per le società per coprire il budget con contratti di sponsorizzazione già firmati oppure con garanzie personali non sarà infatti più il 30 giugno. Questa data potrebbe, proprio come richiesto dalla COMTEC, essere rinviata al 27 settembre, data di inizio della regular season. Il rinvio sembra partito su iniziativa della FIP.