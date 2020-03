Lega Basket, creati quattro tavoli di lavoro per studiare la ripartenza del campionato

Secondo quanto è stato riportato da SB Daily, riguardo la riunione di ieri di Legabasket in videoconferenza, sono stati definiti quattro tavoli di lavoro per studiare i vari aspetti della ripresa dei campionati, appena sarà terminata l’emergenza.

La Fortitudo insieme a Varese e Treviso, si occuperà di studiare gli aspetti relativi a iscrizioni al campionato e alle tasse. La Virtus, con Sassari, Venezia, Pesaro e anche il presidente di Lega Gandini, si occuperà di gestire i rapporti con le istituzioni, con il governo e gli enti locali, FIP e GIBA. Gli altri due tavoli di lavoro si occuperanno di analizzare i calendari e le ipotesi di ripresa (Milano, Brescia e Trento), e le ricadute economiche.

Le commissioni dovranno anche pensare ad una strategia d’uscita nel caso in cui non si riuscisse a ripartire per cause di forza maggiore. Questa ipotesi però è contemplata solo in caso di nuove disposizioni governative sul blocco delle attività agonistiche.