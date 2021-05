LBA – Vittoria all’ultimo respiro, Virtus avanti 2-0 su Treviso

Bianconeri vincenti per 88-83 dominando a rimbalzodi Filippo Monetti

Sofferta più del previsto, certo, ma la Virtus c'è e porta a casa il successo per 88-83. Una vittoria che arriva solo nei minuti finali, dopo che la Segafredo è stata avanti anche di 15 a metà terzo quarto. Un blackout grave, ma fortunatamente non letale per i bianconeri che ora conducono la serie per 2-0.

Nel terzo quarto la Segafredo tenta a più riprese la fuga decisiva per la vittoria. Grande merito alla squadra di Menetti che non soccombe mai ai bolognesi e resta sempre in partita. Sul massimo svantaggio, è Mekowulu a suonare la riscossa per la De'Longhi. Il centro nigeriano diventa un totem per la formazione veneta. Con lui in campo è no-fly zone sotto il tabellone ospite, mentre in attacco bullizza i centri bianconeri. A metà ultimo quarto il riaggancio trevigiano.