LBA – Virtus ko all’ultimo secondo contro Brescia

Finale amaro per la Virtus che torna a perdere tra le mura amiche contro Brescia. Una partita sulla carta abbordabile che però ha visto i bolognesi subire la sesta sconfitta stagionale questa volta per 89-90. Sconfitte tutte maturate sul parquet di casa. Fin dai primi minuti la formazione di Djordjevic sembra accusare un po’ di stanchezza. La difesa aggressiva della squadra di Buscaglia mantiene i ritmi bassi e non permette ai bianconeri di trovare canestri facili. Nel secondo quarto, il giovane azzurro Giordano Bortolani prende in mano la partita e trafigge per un totale di 12 punti la Virtus. A fine primo tempo il punteggio parla chiaro: Brescia sopra di 8 e Vu Nera parzialmente salvata dalle giocate di Teodosic.

Nella ripresa i bianconeri cambiano spartito e mettono in campo tutto il proprio talento offensivo e agonismo difensivo. Il parziale a fine terzo quarto parla chiaro: Virtus +14. Parziale che avrebbe potuto avere un positivo anche superiore per i bolognesi, ma l’antisportivo di Gamble e il tecnico di Ricci rimettono in partita i lombardi con liberi gratuiti. Due errori che la Vu pagherà caro perché nell’ultimo quarto Brescia è galvanizzata e prima completa il riaggancio, poi all’ultimo secondo Moss segna il canestro del sorpasso. Teodosic avrebbe anche il pallone della vittoria, ma perde in maniera pessima il possesso, consegnando a Brescia la sesta vittoria in campionato. Migliore in campo Giordano Bortolami: semplicemente immarcabile per tutto il match. Ora i bianconeri dovranno recuperare la concentrazione per mantenere il ritmo in Europa, dove martedì sfideranno il Buducnost.

Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia: 89-90(16-15; 40-48; 69-63; 89-90)

Virtus: Tessitori; Deri NE; Belinelli 23; Alibegovic 7; Markovic 10; Ricci 4; Adams 2; Hunter 6; Weems 7; Teodosic 17; Gamble 10; Abass3. All. Aleksander Djordjevic.

Brescia: Bertini NE; Vitali 7; Parrillo 1; Cherry 14; Bortolani 23; Ristic 21; Crawford 5; Kalinoski 11; Moss 6; Sacchetti 2; Ancellotti. All. Maurizio Buscaglia.