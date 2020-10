LBA – Virtus ancora ko in campionato, Reggio Emilia vincente a Bologna

Non riesce a ripartire in campionato la Virtus, che finisce ko contro Reggio Emilia alla Segafredo Arena. Una sconfitta pesante perché, a differenza del match con Cremona, i bianconeri avevano iniziato col giusto piglio il match. I ragazzi di Djordjevic infatti provano fin da subito a prendere il largo nel punteggio e in parte ci riescono. A salvare Martino sono i canestri di Baldi Rossi e Kyzlink che chiudono il primo quarto sul -6 per i biancorossi. Dal secondo quarto però a prendere il sopravvento sono gli ospiti.

La formazione reggiana infatti prima riesce a ricucire il divario di punteggio grazie ai canestri di Taylor e del superlativo ex Vu, Baldi Rossi, poi a costruire il primo vantaggio del match. L’incontro rimane punto a punto per tutto il terzo quarto, ma nell’ultima ripresa, Reggio Emilia allunga in maniera decisa, lasciando al palo la Virtus. Il risultato finale vede i biancorossi avanti di dieci punti, grazie ai canestri di Baldi Rossi, Taylor (MVP di giornata) e Bostic. Virtus battuta e frustrata con Teodosic espulso negli ultimi due minuti dopo un alterco con l’arbitro Carmelo Lo Guzzo.

Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia: 67-77 (24-18; 42-44; 57-56; 47-77).

Virtus: Tessitori 4; Abass 4; Pajola; Alibegovic 7; Markovic; Ricci 18; Adams 6; Hunter 4; Weems 2; Nikolic NE; Teodosic 9; Gamble 13. All. Aleksander Djordjevic.

Reggio Emilia: Bostic 17; Candi 7; Baldi Rossi 18; Porfilio NE; Taylor 19; Giannini NE; Elegar 3; Johnson 3; Bonacini; Diouf; Blums; Kyzlink 1o. All. Antimo Martino.