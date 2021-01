LBA – Virtus ancora imbattuta in trasferta, vittoria a Trento per 85-92

Si conclude la prima metà della stagione regolare di campionato della Virtus con un’importante vittoria sul campo dell’Aquila Basket Trento. Un risultato maturato al termine di una partita che i bolognesi hanno gestito per tutti i 40 minuti di gioco, senza però mai riuscire a chiuderla definitivamente. Dopo un avvio combattuto infatti i bianconeri prendono il controllo delle operazioni e allungano fino al +6 di fine quarto. Nella seconda frazione di gioco lo spartito della partita non cambia. La Virtus tiene in mano il ritmo del gioco, ma non riesce a piazzare il parziale decisivo per fiaccare definitivamente la resistenza trentina.

Un copione che si ripete anche nel terzo quarto di gioco. Trento ha il merito di riuscire sempre a resistere ai parziali emiliani, con coraggio e giocate di puro agonismo. Un agonismo che nell’ultimo quarto permette ai trentini di mettere paura agli ospiti. Negli ultimi tre minuti infatti l’attacco della squadra di Djordjevic non produce più, mentre Forray bombarda la retina bolognese. Uno sforzo apprezzabile ma inutile ai fini del risultato. Vittoria numero 9 in campionato per la Virtus che chiude imbattuta in trasferta la prima metà della stagione. Un risultato che permette ai bianconeri di sperare ancora nel terzo posto in campionato che significherebbe evitare Milano in un eventuale semifinale di Coppa Italia. Terzo posto che però non dipende più dalla Segafredo, ma da Sassari che dovrà perdere in casa contro Cantù, attualmente penultima in campionato.

Dolomiti Energia Trento – Virtus Segafredo Bologna: 85-92 (15-21; 39-48; 57-70; 85-92)

Trento: Martin 7; Jovanovic NE; Pascolo 2; Conti NE; Browne 14; Forray 16; Sanders 11; Mezzanotte NE; Morgan 10; Williams 18; Ladurner; Maye 7. All. Nicola Brienza.

Virtus: Tessitori NE; Deri NE; Belinelli 15; Alibegovic 5; Markovic 5; Ricci 5; Adams 3; Hunter 12; Weems 17; Teodosic 14; Gamble 9; Abass 7. All. Aleksander Djordjevic.