LBA – Trento più motivata, Virtus ko 83-91

Browne, Maye e Williams abbattono la Virtus nell'ultima di campionato di Filippo Monetti

Il match si apre molto bene per Bologna. L'asse Teodosic-Gamble funziona molto bene e permette di segnare tanti punti facili. La risposta degli ospiti è affidata al terzetto Browne , Maye e Williams . Il terzetto trentino è indemoniato e segna a ripetizione. 64 punti in 3 a fine partita. Ma se nel primo quarto la difesa ospite non trova risposte per l'attacco virtussino, Trento chiude la propria area. Il tiro da 3 non funziona per Bologna e arrivano troppe palle perse. Il parziale a metà incontro vede Trento avanti 41-45.

Nella ripresa la Virtus non riesce a reagire. I ragazzi di Molin sono motivati a guadagnarsi i playoff sul campo e aggrediscono la Vu in entrambe le metà campo. Bologna rimane aggrappata al match, ma non riesce più a trovare il vantaggio. Maye e Browne sono inarrestabili da tre punti e spingono Trento verso la vittoria. Il risultato a fine match recita 83-91. Da giovedì si torna però in campo, con la Virtus che affronterà per la prima volta dalla ritorno in LBA i playoff. L'obiettivo minimo è la finale, anche per riscattare il fallimentare finale di stagione in Eurocup. Il sogno è lo scudetto numero 16, per riportare basketcity sul tetto d'Italia.