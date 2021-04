LBA – Shields inarrestabile ne fa 35, Milano batte la Virtus 94-84

La Virtus fallisce il sorpasso al secondo posto, Messina festeggia al Forum di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Non c'è la reazione della Virtus dopo l'eliminazione in Eurocup ad un passo dall'obiettivo. Milano abbatte Bologna nello scontro per la seconda posizione, vincendo per 94-84 al Forum. Un match che i meneghini hanno guidato dall'inizio alla fine, complici le prestazioni super di Shields, 35 punti (record in carriera), e Leday 21.

Fin dalle primissime battute i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco. Bologna fatica su entrambe le metà campo e a fine primo quarto è a -9, con il rischio di un passivo peggiore, scongiurato dagli ottimi ingressi dalla panchina. Nel secondo quarto non cambia il copione del match. Milano tenta a più riprese l'allungo, la Virtus riesce in qualche modo a contenere il distacco. Il punteggio a fine quarto recita 53-39 per le scarpette rosse.

Nella ripresa c'è la reazione della formazione di Djordjevic. Milano non segna più dall'arco e Bologna recupera fino al -5 a fine quarto, lasciando presagire l'ennesimo finale combattuto di questa stagione. L'ultimo quarto è entusiasmante, degno del blasone di questa sfida. Teodosic e Belinelli trascinano la Virtus in attacco, ma Leday e Shields sono in serata. 18 per i due meneghini nel solo ultimo periodo.

La Vu Nera arriva fino a -3 a 70'' dal termine, ma da lì in poi tutto buio. Segnano solo i lombardi che allungano fino al 94-84 finale. Torna momentaneamente in vetta al campionato la formazione di Messina. Virtus che avrà tre giorni per preparare il recupero contro Treviso, in programma il 21 aprile alla SegafredoArena, poi riposo nel weekend e infine l'ultima di campionato contro Trento sempre a Bologna Fiere.

A|X Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna: 94-84 (27-18; 53-39; 70-65; 94-84)

Milano: Punter 4; Leday 21; Moraschini; Rodriguez 2; Biligha 4; Cinciarini 5; Delaney 11; Shields 35; Brooks 2; Hines 7; Datome 3; Wojciekowski NE. All. Ettore Messina.

Virtus: Deri NE; Belinelli 15; Pajola 2; Alibegovic 18; Ricci 3; Adams 2; Hunter 9; Weems 6; Nikolic NE; Teodosic 15; Gamble 9; Abass 5. All. Aleksander Djordjevic.