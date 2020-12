LBA – Pozzecco rovina il Beli-day, Sassari vincente alla Segafredo Arena

Pozzecco aveva promesso di rovinare la festa del ritorno dell’ex compagno Belinelli in LBA, ed è stato di parola. La sua Sassari vince alla Segafredo Arena senza mai concedere un singolo vantaggio alla squadra bolognese. Un ko figlio del devastante parziale in avvio degli isolani che grazie ad un super Bendzius prendono il largo. La Virtus è inerme e Djordjevic perde le staffe prendendosela con un arbitraggio nel primo periodo in parte discutibile. Il risultato però è pessimo: due tecnici in meno di 20 secondi e tecnico out per tutto il match. Nel secondo quarto la Vu rischia di sprofondare, con il Banco di Sardegna che tocca anche il +21, ma resta a galla grazie alla sua difesa e all’impatto della panchina che riporta in vita i bianconeri. anzi riesce addirittura a ridurre lo scarto dagli avversari fino a solo 8 punti.

Nella ripresa i padroni di casa hanno un altro piglio e continuano a rosicchiare il vantaggio sardo. La Virtus non riesce però mai a superare gli ospiti che riescono a riallungare grazie ai canestri decisivi di Katic che mette in ghiaccio la vittoria di Sassari. A nulla serve lo sforzo nel finale di Markovic che segna alcuni canestri di pura foga agonistica, contro ogni logica del gioco. Una sconfitta che quindi priva la Vu Nera del terzo posto in campionato, ora in mano proprio alla squadra di Pozzecco. Rimandato invece il debutto di Marco Belinelli che resta in panchina per tutti i 40 minuti del match.

Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari: 78-83 (12-27; 38-46; 54-60; 78-83)

Virtus: Tessitori 5; Belinelli NE; Pajola 8; Alibegovic; Markovic 15; Ricci 5; Adams 6; Hunter 11; Weems 14; Teodosic 11; Gamble; Abass 3. All. Aleksander Djordjevic.

Sassari: Spissu 19; Bilan 13; Treier; Kruslin 8; Devecchi NE; Katic 8; Re NE; Burnell 7; Bendzius 22; Gandini NE; Gentile 2; Tillman 4. All. Gianmarco Pozzecco.