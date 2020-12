LBA – Milano è troppo forte, Virtus ko nel big match di campionato

Finisce con la vittoria di Milano il big match di LBA in programma alla Segafredo Arena. Un incontro entusiasmante dove i protagonisti non si sono risparmiati, dando vita ad una sfida degna delle aspettative della vigilia. La partita vede fin dal 1′ il secondo debutto bianconero di Marco Belinelli che mostra, comprensibilmente, un po’ di ruggine, dopo i tanti mesi fermo. A prendere le redini del gioco è Milano, che parte forte piazzando il primo allungo. A recuperare per la Virtus ci pensa Teodosic. Il serbo in uscita dalla panchina aiuta a piazzare il parziale che regala ai bianconeri il vantaggio a fine primo quarto.

Nel secondo quarto Messina fa valere la lunghezza della propria panchina e grazie a Leday e Rodriguez riesce a chiudere sul +8 la prima metà di gioco. Nella ripresa la squadra di Djordjevic reagisce ancora una volta con un grande lavoro collettivo. Il risultato è il pareggio a fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto tanti errori da entrambe le parti. La partita diventa più fisica e sporca, aumenta l’atletismo ma crollano le percentuali al tiro. A spuntarla alla fine è Milano, capace di commettere meno errori e di segnare nei momenti decisivi. Resta comunque la grande prestazione dei bianconeri che non sfigurano e dimostrano come il gap tra le due non sia così ampio. Migliore in campo l’ex di turno Kevin Punter, che nel secondo tempo è assolutamente micidiale al tiro.

Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano: 68-73 (24-23; 38-46; 58-58; 68-73).

Virtus: Tessitori; Deri NE; Belinelli 9; Alibegovic; Markovic 6; Ricci 5; Adams 5; Hunter 12; Weems 3; Teodosic 12; Gamble 12; Abass 4. All. Aleksander Djordjevic.

Milano: Punter 18; Leday 16; Moretti NE; Moraschini; Rodriguez 10; Biligha 1; Cinciarini NE; Delaney 4; Shields 16; Brooks; Hines 2; Datome 6. All. Ettore Messina.