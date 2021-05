LBA – La Virtus vince e passa il turno dopo il supplementare

Bianconeri in semifinale, vittoria a Treviso per 100-105 dopo l'extratimedi Filippo Monetti

Nei primi due tempi è una sfida a chi segna di più. Bianconeri meglio dei trevigiani in difesa, che però non smettono di segnare. La sfida rimane in equilibrio per i primi 15', poi la De'Longhi si incendia dall'arco. Un parziale bruciante di 18-2 per chiudere il primo tempo con i bianconeri che non difendono più e non riescono a segnare. A metà incontro il risultato recita +15 per i padroni di casa.