LBA – Grande Virtus al Taliercio, Venezia battuta

Una grande Virtus lotta, resiste e porta a casa una grande vittoria sul parquet di Venezia. Un risultato pesante che permette alla Vu di agganciare proprio gli orogranata in classifica e mettersi in scia a Milano e Brindisi. Vittoria che matura nell’ultimo quarto al termine di un match molto combattuto. Nel primo tempo l’incontro resta molto equilibrato. Venezia riesce a prendere un margine che cresce fino al +9 a termine della prima metà di incontro. Nella ripresa però la Vu Nera ha un altro piglio e una maggiore aggressività.

Se nella terza ripresa infatti i bianconeri grazie a Tessitori riescono ad erodere il vantaggio dei lagunari fino al -1 di fine periodo. Nell’ultimo quarto di gioco però la formazione di De Raffaele non scende in campo. Il parziale bianconero non lascia spazio a dubbi: un sonoro 6-22 per i bianconeri. Djordjevic riesce a centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Un risultato che lancia i suoi ragazzi in vista del match di Eurocup contro il Lietkabelis in programma mercoledì alla Segafredo Arena. MVP dell’incontro Alessandro Pajola che rapina costantemente l’attacco veneziano chiudendo con ben 6 palle rubate. L’unica nota negativa per i bianconeri riguardano le condizioni di Stefan Markovic, uscito per infortunio al braccio destro, probabile problema al gomito, a metà del terzo quarto.

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna: 68-83 (20-21; 43-34; 62-61; 68-83)

Venezia: Casarin 1; Stone 4; Bramos 3; Tonut 24; Daye 2; De Nicolao 9; Vidmar 4; Chappell 9; Mazzola 3; D’Ercole NE; Cerella; Fotu 9. All. Walter De Raffaele.

Virtus: Tessitori 12; Abass; Pajola 7; Alibegovic 2; Markovic 14; Ricci 6; Adams; Hunter 6; Weems 16; Teodosic 11; Gamble 9. All. Aleksander Djordjevic.