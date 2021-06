LBA Finals – Monologo virtussino, Milano sconfitta anche in gara 3 per 76-58

Un Weems da 23 punti guida la Vu al successo del 3-0di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Serviva un match perfetto per portare a casa questa gara spartiacque della serie. Ed un match perfetto è stato. La Virtus domina l'Olimpia e porta a casa anche gara 3 delle finali scudetto. Il successo per 76-58 porta la serie sul 3-0 e mette Bologna ad un solo successo di distanza dal tricolore sul petto.

La posta in palio è altissima, la tensione è alle stelle e il gioco nei primi minuti ne risente: punteggio bloccato sullo 0-0 per 3 minuti di gioco. A stappare i canestri ci pensa capitan Ricci. Da lì il copione del match segue quello degli incontri precedenti. Bologna più concreta e Milano aggrappata ai liberi per evitare la fuga bianconera. La prima squadra a dare una spallata all'incontro è la Vu Nera. Parziale che porta la Segafredo sul +12 per iniziare la seconda frazione. Un vantaggio che dura poco. Il talento di biancorosso è impressionante e i campioni in casacca Olimpia sono bravissimi a ricucire lo strappo per chiudere sul -3 il primo tempo.

Il terzo quarto segue la falsariga del periodo precedente. Altro ottimo avvio di Bologna che scava un piccolo solco, salvo poi venire raggiunta per chiudere il quarto in parità. Qualche fischio dubbio in favore dei meneghini penalizza la Segafredo che ancora una volta aveva messo in campo una difesa strepitosa. Nell'ultima frazione di gioco è però un assolo bianconero. La formazione di Djordjevic gioca con il sangue negli occhi: difesa spietata e attacco infallibile, guidato da un Weems in formato MVP. Il parziale conclusivo parla da sé: 24-6 in favore dei padroni di casa, che vincono meritatamente gara 3 per 76-58.

Un successo che fa respirare aria di scudetto a Bologna, 20 anni dopo il successo di Ginobili e compagni, allenati proprio da quell'Ettore Messina, oggi tra le fila dei rivali. Migliore in campo KyleWeems, semplicemente infallibile al tiro e autore di alcune giocate eccezionali nei momenti clou del match. Appuntamento per venerdì alle 19:00, in palio il primo match point scudetto.

Virtus Segafredo Bologna - A|X Olimpia Milano: 76-58 (17-16; 37-34; 52-52; 76-58)

Virtus: Belinelli 7; Pajola 10; Alibegovic 5; Markovic 4; Ricci 3; Adams NE; Hunter 4; Weems 23; Nikolic; Teodosic 12; Gamble 2; Abass 6. All. Aleksander Djordjevic.

Milano: Punter 11; Micov 8; Moraschini; Rodriguez 4; Tarczewski; Biligha; Cinciarini NE; Shields 14; Brooks 3; Hines 4; Datome 14; Wojciechowski. All. Ettore Messina.