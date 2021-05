LBA – 10 anni dopo, la Virtus vince una partita di playoff

Bianconeri vincenti per 91-72 nella gara 1 dei quarti di finale di Filippo Monetti

L'intervallo porta consiglio alla Virtus che nella ripresa è più compatta in attacco. Le palle perse vengono limitate al minimo, Pajola in difesa sembra un vampiro e l'attacco non rallenta. Il risultato è una Vu Nera capace di mettere il risultato al sicuro con qualche minuto d'anticipo, prima dell'allungo finale fino a +19. Un risultato forse bugiardo, che non dà a Treviso abbastanza credito per tutto il coraggio e le qualità, che ha mostrato in campo. Segafredo dunque avanti 1-0 nella serie dei quarti di finale per lo scudetto. Già domani si torna in campo per gara 2, con la palla contesa in programma per le 20:45 sempre alla Segafredo Arena.