Lakovic: “La Virtus è una delle migliori squadre di tutta l’EuroCup”

Il tecnico dell’Ulm, Jaka Lakovic, ha parlato prima della sfida con la Virtus Bologna, impegno valido per i gironi di EuroCup: “La Virtus è una delle migliori squadre di tutta l’EuroCup. Per tenere il passo a Bologna, dobbiamo fare molto, molto bene. Sono in grado di giocare molto velocemente e con Markovic e Teodosic hanno la possibilità di controllare il gioco con una precisione al limite della perfezione. All’andata i loro rimbalzi offensivi ci hanno fatto male. Inoltre, hanno punito la nostra difesa sul loro pick and roll e da lì sono arrivati punti facili”. Lo riporta Il Resto del Carlino.