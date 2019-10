La Virtus passa a Pesaro ed è prima da sola

La Virtus si prende il primato solitario in classifica con 8 punti grazie al netto successo a Pesaro e della sconfitta di Sassari con Trieste.

La squadra allenata da Djordjevic ha vinto in scioltezza per 79-94 contro la Carpegna Prosicutto grazie a un secondo quarto sontuoso chiuso con un parziale di 29-16. Per la Virtus anche un vantaggio consistente a più 26 che ha permesso a Djodjevic di sperimentare qualche quintetto diverso dal solito con Weems e quattro italiani, oppure di testare Nikolic nel quarto periodo. La V guida con 8 punti, a 6 Brescia, Sassari e Brindisi.

Pesaro-Virtus 77-94 (19-25, 35-54; 48-70).