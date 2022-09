La Virtus vince la Supercoppa 2022

La Virtus Segafredo Bologna batte Sassari 72 a 69, e si aggiudica per la terza volta nella sua storia (seconda consecutiva) la Supercoppa italiana .

Una Supercoppa dal sapore speciale (per certi versi anche inaspettata), visto che i bianconeri si sono presentati all'appuntamento privi delle sue superstar (Teodosic, Shengelia, Hackett, Abass e Jaiteh). Sugli scudi Jordan Mickey, un suo canestro a 24 secondi dalla fine del match ha consegnato di fatto il trofeo alla società. La Virtus tornerà dunque ad aprire nuovamente la bacheca dopo appena 4 mesi (vittoria Eurocup). Mvp delle final four il neo arrivato Semi Ojeleye, autore di una prova superlativa nella giornata di ieri contro l'Olimpia Milano. Per coach Sergio Scariolo ennesimo titolo nel suo personalissimo palmares.