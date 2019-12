La Virtus vince contro Milano 83 a 70

Pienone anche per questo pomeriggio di gala (diretta Rai 2) alla Virtus Segafredo Arena. Dopo il derby, la Virtus batte una squadra di Eurolega come l’Armani Milano per 83 a 70. Ottima prova di intensità e coraggio da parte degli uomini guidati da Sasha Djordjevic che, grazie a questa vittoria, consolidano il primo posto. Ritorno amaro dunque per Ettore Messina sotto le Due Torri, applaudito comunque dai suoi ex tifosi. Sugli scudi Vince Hunter autore di 19 punti.

IL TABELLINO

VIRTUS: Gaines 6, Deri Ne, Pajola, Baldi Rossi 6, Markovic 8, Ricci 7; Cournooh Ne, Hunter 19, Weems 9,Nikolic Ne, Teodosic 15, Gamble 13.

All. Djordjevic

MILANO: Della Valle 2, Micov 16, Biligha 2, Gudaitis 8, Moraschini 1, Roll, Rodriguez 19, Tarczewski 3, Cinciarini 3, Burns 2, Brooks 5, Scola 9.

All. Messina