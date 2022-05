La Virtus Segafredo Bologna vince l’Eurocup

Grande trionfo per la Virtus Bologna che batte i turchi del Bursaspor

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica l'Eurocup. Un successo rincorso per tre lunghissimi anni, passato in mezzo ad una pandemia globale e ad una delusione concentissima 12 mesi fa contro Kazan. La Virtus Bologna porta in Italia un trofeo che nessuna squadra della Penisola era mai riuscita ad aggiudicarsi. La Virtus torna dunque in Eurolega dalla porta principale senza se e senza ma. Mvp Milos Teodosic con 21 punti.

CRONACA

La finale di Eurocup 2022 tra Virtus Segafredo Bologna e Frutti ExtraBursaspor si apre con un canestro da due della formazione biancoverde che fa saltare in aria i tifosi turchi presenti nello spicchio della Segafredo Arena. Teodosic risponde con una tripla per il primo vantaggio bianconero (3-2). Bursaspor risponde colpo su colpo ai canestri bianconeri rimanendo in parità per il i primi 4 minuti del quarto. Teodosic nella prima frazione sembra immarcabile, il serbo in un Amen piazza 8 punti che si tramuteranno in oro per il primo allungo virtussino (9-7). La Virtus difende forte e turchi in avanti faticano a vedere il canestro da vicino. L'attacco Vu si accende. Belinelli entra e diventa subito un fattore. Il ragazzo di San Giovanni in Persiceto piazza 7 punti andando a chiudere il quarto con i bianconeri in vantaggio 25 a 12. La seconda frazione si apre con una bomba di Holland (25-15). Belinelli però continua con la sua sinfonia e infila altri 2 punti per +14. Bursa parrebbe deragliare, ma è brava a lucrare punticino su punticino grazie ai tiri della carità arrivando a -10 (34-24). la Virtus in questa fase spreca un paio di canestri che sembravano già fatti. Bursa ne approffitta per rimanere in linea di galleggiamento, arrivando all'intervallo lungo ancora sul-10 (41-31) che, per quello che si è visto in campo, non si tratta di un brutto affare.

Riprende la gara con la Virtus che vola sul +15 (50-35) grazie a una tripla di Weems e un canestro da sotto di Teodosic. Ma quando sembrava che si potesse intravedere un minimo di discesa, dai turchi (bravi a non mollare un centimetro) arriva il parziale che non ti aspetti (8-0) per il -7 (50-43). Toko da tre non la mette mai. La Virtus in attacco si inceppa. Solamente 2 liberi di Weems fermano il parzialone biancoverde (52-43). Ma come sempre, prima poi, il Milos Teodosic Show arriva velenoso ed in aspettato come il morso di un serpente a sonagli: a 3 minuti dalla fine del quarto il serbo infila due triple consecutive che fanno esplodere la Segafredo Arena per il nuovo +15 (58-43). La spallata dei bianconeri sembrava decisiva, ma Bursa con un nuovo parziale di 5 a 0 ritorna a -10. Il quarto si chiude con la Vu avanti di 9 punti (62-53). Inizio di ultimo quarto da incubo per le Vu Nere con Bursaspor che approfitta (ancora) di un rigore a porta vuota sbagliato da Jaiteh, ribaltando l'azione di un possibile +11 bianconero, a un nuovo -7 turco (64-59). La Virtus sbaglia di nuovo da fuori e i turchi arrivano a -5 (64-59). A 6 minuti dalla fine SergioScariolo chiama minuto. Durante il timeout la gente che popola il palazzo comincia a capacitarsi del "come mai" il Bursaspor si trovi in finale di Eurocup, il motivo è molto semplice: non mollano mai. La Virtus esce bene dalla panchina, inifilando due canestri consecutivi con Jaiteh e Shengelia (70-60). Needham da sotto per il -8 turco. Beli la mette da tre (73-62). Bitum non ci sta e riponde dall'arco. Jaiteh segna tre punti consecutivi per il nuovo +11 (78-67) a un minuto e mezzo dalla fine. Stoppata clamorosa di Weems che vale mezza coppa. Teodosic da sotto per il +13 (80 a 67). Bursaspor (complimeti davvero per il loro coraggio) non ne ha più e la coppa è della Virtus.

TABELLINO

VIRTUS: Teodosic 21, Weems 13, Sampson 11, Hackett 1, Shengelia 5, Jaiteh 13, Hervey 4, Pajola, Belinelli 12, Mannion, Tessitori, Cordinier. All. Sergio Scariolo

Foto: Virtus Segafredo Bologna