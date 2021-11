Eurocup – La Virtus sconfitta dal Valencia 97 a 96

Seconda sconfitta consecutiva in Eurocup per la Virtus Bologna

Valencia (squadra da Eurolega) si è presentata sotto le Due Torri concentrata fin dalle prime battute del match, provando a rimanere in scia ad una Virtus che nel primo quarto è riuscita realizzare la bellezza di 33 punti (contro 23), trovando un Kyle Weems clamoroso (11 punti nella prima frazione), un Teodosic in versione fenomeno e un Alibegovic molto attivo in fase ralizzativa (8 punti). In apertura di secondo quarto in un amen si accende (come suo solito) Marco Belinelli: 7 punti per lui in meno di due minuti, portando le Vu Nere a +13 (41-25). La band guidata da Sergio Scariolo sembra scappare. Sul +21 Segafredo (46-25), Valencia trova un parziale di 8 a 0 che fa imbestialire Don Sergio costretto a chiamare time out. La Virtus esce bene dal minuto di sospensione riportandosi sul +17 e andando poi a chiudere il primo tempo in vantaggio di 12 (57-45) con Weems già autore di un ventello.