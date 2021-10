La Virtus perde a Tortona 93 a 76

Dopo il ko di Napoli la Virtus perde anche contro Tortona

Priva di Pajola (problema al dito), Sampson e Belinelli, le Vu Nere affondano letterlamente davanti ai 2000 spettatori del Pala Ferraris. Le assenze per i bianconeri allenati da Sergio Scariolo hanno sicuramente pesato, ma i 51 punti subiti nel primo tempo non trovano giustificazione. A parte il solito gigantesco KyleWeems (28 punti per lui) e un discreto Nico Mannion, per il resto non c'è quasi nulla da mettere in salvo. Tortona nel secondo tempo ha sempre mantenuto il controllo della gara (senza rischiare praticamente nulla) portando a casa meritatamente i due punti. Per la Virtus ora è invece tempo di riflessioni (nonostante le assenze).