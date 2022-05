La Virtus perde a Sassari 108 a 73

Quarta sconfitta in campionato per le Vu Nere

Partenza piuttosto soft per la Virtus che inizia con 3 palle perse e un inusuale 0 su 5 da tre in due minuti di gioco. Sassari ne approfitta e si porta sull'8-0. Il primo canestro bianconero arriva dopo quasi 4 minuti (8-2). Le Vu Nere aggiustano le cose sia in attacco che in difesa, piazzando un parziale di 10-0, per il primo vantaggio di Bologna (8-10). Come era ampiamente prevedibile, Scariolo a fine primo quarto comincia con la girandola dei cambi: in campo Ruzzier, Tessitori, Pajola, Cordinier e Sampson. L'ex Indiana con due canestri consecutivi tiene in avanti suoi (17-18). Il tiro dalla lunga continua a non funzionare per Bologna (0-6), ma i rimbalzi in attacco tengono a contatto la Virtus. Sassari con due bombe consecutive e un canestro da sotto si porta sul + 7 (28-21). Le svagatezze in casa bianconera continuano, tra palle perse e difesa molto morbida. I sardi arrivano a +12 (35-23). Teodosic si becca pure un tecnico e Scariolo chiama timeout. Sul -14 (40-26) Nico Mannion si carica la squadra sulla spalle con una recuperata e un gioco da tre punti. Sassari però è brava a punire ogni errore bianconero. A due minuti dall'intervallo lungo una caduta di Teodosic fa gelare il sangue a tutto il popolo bianconero. Il mago serbo rimane a terra per un paio di minuti con una smorfia di dolore stampata sul viso. Il PalaSerradimigni si ammutolisce. Tutti i giocatori in campo a sincerarsi delle condizioni di Teo. Milos si rialza sulle proprie gambe e si reca (da solo) in panchina e non rientrerà più. Il tempo si chiude con Sassari avanti di 12 (47-35) e la Virtus con il 10 per cento dall'arco (1-10).