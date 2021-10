La Virtus perde a Napoli 92 a 89

Gli uomini di Scariolo sconfittia Napoli

La formazione di Scariolo, priva di Teodosic, Mannion e Jaiteh, ha faticato sin dalle prime battute della gara a trovare il ritmo giusto per provare a impensierire seriamente la formazione dell'ex Sacripanti, brava a mantenere un vantaggio di 6/10 punti per quasi tutta la partita. Solamente nel finale la Virtus ha cercato di vincerla di orgoglio, andandoci non troppo lontano, dopo aver recuperato 9 punti nell'ultmo minuto e mezzo.Il tiro di Hervey a 3 secondi dalla fine del match, non ha portato i suoi al supplementare e la Gevi Napoli si è presa così i due punti in palio meritatamente. Il 16 su 28 ai liberi è stato a dir poco deleterio per le Vu Nere, che già da mercoledì in Eurocup (sperando nel ritorno di qualche infortunato) contro i tedeschi dell'Ulm avranno la possibilità di riscattarsi.