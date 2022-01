La Virtus passeggia su Treviso, vittoria per 84-66

Ai bianconeri basta il primo quarto. Treviso mai in partitadi Filippo Monetti

Una sfida che non comincia mai. Si può riassumere così la partita andata in scena alla SegafredoArena. I bianconeri di Scariolo sono straripanti, al contrario i ragazzi di Menetti non riescono mai a trovare il bandolo della matassa, per una partita che ha un solo padrone dall'inizio alla fine.