La Virtus non si ferma più, preso anche Gaines

Dopo l’innesto di Milos Teodosic, non sembra fermarsi più il mercato bianconero. Nella giornata di ieri infatti la Virtus ha ufficializzato l’ingaggio di Frank Gaines, guardia 29enne, l’anno scorso a Cantù. Sarà lui la guardia tiratrice della nuova Vu, un giocatore solido, l’anno scorso stella assoluta della formazione canturina: 20,3 punti, 3,2 rimbalzi e 2,6 e titolo di miglior marcatore del campionato.

Gaines si aggiunge a Weems, Teodosic e Kravic nella lista stranieri del roster bolognese. Adesso per completare la squadra servono un centro e un’ala piccola da affiancare ad Aradori nelle rotazioni. Oltre a Vince Hunter, per il ruolo di 5 si tratta anche Julian Gamble, giocatore che nella scorsa Champions League ha regalato non pochi grattacapi alla Virtus nella doppia sfida con Nanterre. Non è da escludere l’arrivo di entrambi i lunghi, che porterebbero Kravic a lasciare le Due Torri. È caccia aperta invece per il ruolo di ala ancora da ricoprire.

Lo riportano La Repubblica e il Corriere di Bologna.