La Virtus batte Venezia 84 a 65

Terza vittoria consecutiva in campionato per gli uomini di Sergio Scariolo

Nel secondo tempo la Virtus entra in modalità schiacciasassi, piazzando, grazie ad uno strepitoso Hervey (fino a quel momento fermo quota a zero punti) un parziale di terzo quarto da 29 a 9. Da quel momento in poi la partita delle Vu Nere si fa letteralmente in discesa (la Virtus ha toccato anche 25 punti di vantaggio), andando a chiudere con tranquillità il match per 84 a 65.