Vittoria in rimonta per la Virtus

Inizio pessimo da parte della Virtus che a metà del secondo quarto sprofonda fino a -22 (sì, meno 22). Il primo tempo la Vu riesce comunque a chiuderlo sotto di 13 e, tutto sommato, vista la poca energia e la mancanza totale di applicazione difensiva, non è un cattivo affare per Bologna. La ripresa però si apre con Venezia che continua nel suo leitmotiv, continuando a martellare da tre ogni qual volta i bianconeri tentano una sorta di rimonta. I lagunari rimangono avanti di 15 punti fino a due minuti dalla fine del terzo quarto, fino a quando Sergio Scariolo non butta letteralmente in campo un quintetto altamente difensivo formato da Hackett, Pajola, Shengeila, Sampson e Cordinier, capace di piazzare un clamoroso parziale di 21-0 a cavallo fra il terzo e ultimo quarto. Da lì in poi la Virtus prende in mano il pallino del gioco, grazie ad un Hackett stellare da 16 punti e un fantastico Pajola (10 punti con due bombe decisive) col cento per cento dal campo. Alla sirena finale la Virtus batte Venezia 81 a 77 e aggancia l'Armani Jeans Milano al primo posto in classifica, dopo la sconfitta dei biancorossi a Brescia.