La Virtus batte Venezia 72 a 71 ed è in finale di Supercoppa

La Virtus in finale di Supercoppa

Nonostante le due formazioni siano ancora in una fase di rodaggio, l'intensità messa in campo dalle squadre ci porta già in clima campionato. Bologna durante la gara ha toccato un paio di volte la doppia cifra di vantaggio, ma Venezia è sempre stata brava a rientrare, andando addirittura in vantaggio di 4 punti a 3 minuti e mezzo dalla fine.

Mattatore dell'incontro Milos Teodosic autore di 14 punti (8 assist) e di alcune triple decisive, molto bene anche KevinHervey (17 punti per lui) che si conferma il giocatore più in forma per la V in questa Supercoppa. Nella giornata di domani la Virtus incontrerà l'Armani Jeans Milano per provare ad aggiudicarsi un trofeo che manca dal 1995.