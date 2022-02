La Virtus batte Varese 81 a 80

Gli uomini di Scariolo sbancano Masnago

Senza i soliti noti, la Virtus Segafredo Bologna si è aggiudicata una partita complicata contro una Varese mai doma, capace di chiudere il primo tempo in vantaggio di 7 punti (48-41). Sei giocatori bianconeri in doppia cifra a testimonianza del fatto che ogni giocatore chiamato in causa prova perennemente a portare in dote il proprio mattoncino.