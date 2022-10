La Virtus batte Trieste 85 a 80

Secondo vittoria consecutiva in campionato per gli uomini allenati da Sergio Scariolo

L'importante era vincere per dimenticare il più in fretta possibile la sonora sconfitta in Eurolega contro il Monaco, e così è stato. La Virtus ha però dovuto sudare le proverbiali sette camice prima di avere la meglio nei confronti di una Trieste mai doma, che ha martellato dall'arco per tutta la gara con delle percentuali quasi irreali (soprattutto a cavallo fra il terzo e ultimo quarto). Sugli scudi (finalmente) Nico Mannion autore di 18 punti. Il red mamba è stato artefice di un primo quarto a dir poco stellare, mettendo a segno la bellezza di 13 punti. Bene anche il capitano Marco Belinelli (13 punti per lui) che ha tenuto a galla la squadra nel momento di maggior difficoltà, quando le Vu Nere (all'inizio dell'ultimo quarto) sono andate sotto di 5 punti (65-70), dopo aver dilapidato ben 13 punti di vantaggio.