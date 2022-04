La Virtus batte Trento 95 a 88 dopo un supplementare

Partita complicata per le Vu Nere alla Segafredo Arena

Dopo un primo quarto giocato davvero bene da parte degli uomini di Sergio Scariolo, sul +18 la partita pareva scivolare via a favore dei bianconeri verso una facile vittoria. Nel secondo tempo Trento grazie ad un terzo quarto praticamente perfetto, è riuscita a risalire la china fino al -1 (60-61) e da quel momento in poi la partita è cambiata. La Dolomiti ha avuto anche la palla per una possibile vittoria all'ultimo secondo, ma il tiro di Jordan Caroline si è infranto sul ferro portando così la gara al supplementare. Nei 5 minuti aggiuntivi la Vu ha ripreso in mano le redini della partita andando a vincere per 95 a 88.