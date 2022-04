La Virtus batte Tortona 101 a 83

Quattordicesima vittoria consecutiva per le Vu Nere in campionato

Alla Segafredo Arena la Virtus ha avuto la meglio nei confronti della sua bestia nera di stagione Tortona. I 18 punti di vantaggio finali non devono però trarre in inganno. La gara, specialmente nel primo tempo, è stata complicata come da copione e, come sempre da copione, Tortona (quando vede la Vu) ha tirato con percentuali irreali. A metà del secondo quarto i piemontesi hanno toccato il + 11, arrivando all'intervallo in vantaggio 49 a 53.