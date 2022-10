Basket – La Virtus batte Sassari 74 a 69

Quinta vittoria consecutiva per la Virtus in campionato

Dopo il trionfo di Madrid la Virtus Segafredo Bologna sbanca anche il difficilissimo campo di Sassari, primo big match di stagione in Serie A. Assenti Teodosic e Mickey per scelta tecnica, Shengelia e Abass causa infortunio (anche se il georgiano dovrebbe rientrare in campo venerdì prossimo per il match di Eurolega contro il Villeurbanne), la Virtus dopo un primo tempo finito sotto di 8 punti (40-32), nel terzo quarto ha stretto le maglie della difesa andando a piazzare un break micidiale che ha di fatto cambiato l'inerzia della partita, grazie soprattutto alle giocate di Cordinier. Nell'ultimo quarto la Segafredo ha raggiunto un massimo vantaggio di 9 punti (con un Belinelli molto attivo in fase realizzativa), per poi amministrare (con qualche patema di troppo evitabile negli ultimi secondi) fino al termine della gara.