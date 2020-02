La Virtus batte San Lorenzo e va in finale di Coppa Intercontinentale

La Virtus vince a Tenerife contro il San Lorenzo e vola in finale di FIBA Intercontinental Cup. Un risulato ampiamente pronosticabile vista la differenza di valori in campo. I bianconeri provano a sbrigare in fretta la pratica portandosi sul +13 già a fine prmo quarto. Nella seconda frazione però i bianconeri si rilassano troppo in attacco e permettono ai sudamericani di rientrare. La Vu segna appena 4 punti nei primi 7 minuti del secondo quarto e il San Lorenzo ne approfitta per toccare anche il primo vantaggio del match.

A rimettere i bianconeri in carreggiata ci pensa Markovic, prima con un paio di canestri di puro talento sul finire del primo tempo. Poi guidando dalla cabina di regia i compagni per la definitiva fuga. Nell’ultimo quarto, Djordjevic gestisce le energie dei suoi ragazzi dando spazio a tutti. La Virtus vince 75-57 e vola in finale, dove domenica affronterà Tenerife, vincente dell’altra semifinale contro i Rio Grande Valley Vipers per 110-89.

TABELLINO:

Virtus: Gaines 3; Marble 9; Pajola 4; Baldi Rossi 5; Markovic 9; Ricci 10; Delia 2; Cournooh 0; Hunter 16; Weems 9; Nikolic 0; Gamble 11. All. Djordjevic.

SAN LORENZO: Caffaro 1; Tucker 16; Williams 0; Mata 4; Aguirre 0; Gonzalez 10; Fjellerup 8; Vildoza 10; Batista 4; Pinero 3; Geramipoor 1. All. Nestor Garcia.