La Virtus batte Reggio Emilia 78 a 70

Alla Segafredo Arena la Virtus vince il derby contro Reggio Emilia

Per i bianconeri ottima prova da parte del solito "mister utilità" Kyle Weems (autore di 26 punti) coadiuvato dalla coppia ex del Cska Hackett (12) e Shengelia (15). Le Vu Nere hanno condotto per tutta la gara, non riuscendo però mai a dare la spallata decisiva per scappare e chiudere la partita, grazie soprattutto all'ottima difesa da parte di Reggio. In attacco gli uomini di Scariolo hanno faticato più del solito, mentre bene l'applicazione difensiva. Con questa vittoria la Virtus rimane in testa alla classifica appaiata con Milano che ha battutto Varese nel pomeriggio.