La Virtus batte Pesaro 88 a 75

Contro Pesaro la Virtus torna alla vittoria in campionato

Dopo un primo quarto complicato (Pesaro avanti 21 a 18), la Virtus Segafredo Bologna (Alibegovic e Sampson assenti) nel secondo quarto ha preso in mano le redini della partita, nonostante una Carpegna Prosciutto orgogliosa che per 30 minuti se l'è giocata alla pari in casa dei Campioni d'Italia.