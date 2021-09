La Virtus batte Derthona 74 a 66

Le Vu Nere approdano alle semifinali di Supercoppa

Migliore in campo Kevin Hervey autore di una doppia doppia clamorosa (18 punti e 18 rimbalzi), bene anche Tessitori (14 punti) e Abass. A 5 minuti dalla fine del match Milos Teodosic viene espulso causa fallo tecnico (fischiato nel primo tempo) e fallo antisportivo. Mentre preoccupano tantissimo le condizioni fisiche di EkpeUdoh, uscito in barella a metà del primo tempo. Per lui si sospetta una lesione al tendine rotuleo. Se la diagnosi dovesse confermare il grave infotunio per la Virtus si tratterebbe di una tegola molto pesante.