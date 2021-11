La Virtus batte Brindisi 90 a 82

La Virtus vince contro Brindisi

Nel secondo tempo gli uomini di Scariolo ricominciano da dove avevano iniziato, ma Brindisi è brava rispondere colpo su colpo e a rimanere in linea di galleggiamento portandosi all'ultimo intervallo in svantaggio di soli 10 punti. Nell'ultimo quarto Brindisi ci prova dando il tutto per tutto. I pugliesi chiudono bene in difesa e sparano dall'arco, questo mix micidiale permette agli uomini di Vitucci di arrivare fino al -2. La Virtus (a 2 minuti dal termine) nel momento di massima difficoltà trova un parziale di 5-0 grazie a una tripla di Hervey e un recupero di Pajola andando poi a vincere 90 a 82.