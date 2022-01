La Virtus batte Brindisi 83 a 76

Vittoria sofferta in Puglia da parte della Virtus

Dopo una settimana di riposo la Virtus torna in campo in quel di Brindisi. Come d'abitudine oramai (putroppo quest'anno) consolidata, i bianconeri devono fare la conta di chi c'è e chi non c'è. Tra questi ultimi, oltre a MilosTeodosic e i vari lungodegenti, Nico Mannion ha dovuto dare forfait all'ultimo causa Covid.