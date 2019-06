La Fortitudo punta l’usato sicuro

Procede a rilento la costruzione della Fortitudo per la prossima stagione di A1, i biancoblu hanno appena superato il problema iscrizione e procedono con molta calma alla costruzione del proprio roster.

La sensazione è che la Effe voglia puntare su nomi che conoscano già il campionato italiano, utilizzando la formula del 6+6 (sei italiani e sei stranieri per la rosa ndr), cosicché possano raggiungere una salvezza tranquilla, evitando qualsiasi tipo di sorpresa. Con Leunen e Stipcevic già arruolati, mancano ancora 4 stranieri, i nomi accostati ai bolognesi sono quelli di Ed Daniel, Justin Knox e Will Mosley, tutte vecchie conoscenze biancoblu.

Per il reparto italiani invece confermati Mancinelli, Fantinelli e Cinciarini, arriverà un esterno capace di subentrare dalla panchina, insieme a due giovani per completare il vivaio di azzurri obbligatori, per una Fortitudo che dopo aver atteso la massima serie per 10 lunghi anni, non ha alcuna intenzione di perderla.