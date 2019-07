La Fortitudo pronta a dare una svolta al proprio mercato

Si riaccende il mercato in casa Fortitudo, dopo una settimana di stand-by la formazione bolognese è pronta a piazzare i prossimi colpi di mercato sia in entrata che in uscita.

Sul fronte cessioni: gli eroi della promozione Guido Rosselli e Kenny Hasbrouck, sono pronti a sbarcare a Verona, con il club scaligero che punta forte alla promozione per il prossimo anno. Anche Marco Venuto pronto ai saluti, destinazione Ravenna.

Dal punto di vista degli acquisti invece si insiste per il ritorno di Ed Daniel, con il ritorno del centro che sarebbe cosa molto gradita alla tifoseria bianco scudata, nel frattempo coach Martino e il gm Carraretto voleranno negli USA per assistere alla Summer League, per riempire i 3 slot degli stranieri rimasti vacanti. Infine i bolognesi stanno cercando di rimettere sotto contratto Carlos Delfino, ma la differenza tra le parti è ancora ampia e difficile da colmare.

Fonte: Il Resto del Carlino